Odszedł na wieczną służbę - na zawsze pozostanie w naszej pamięci! Powrót Drukuj Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wczoraj (17.01.2026 r) zmarł aspirant sztabowy Paweł Nowicki Komendant Komisariatu Policji w Nowem. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem policyjnym. Zawsze uśmiechnięty, pomocny, chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi aspiranta sztabowego Pawła Nowickiego.

17 stycznia 2026 roku policjant przegrał walkę z chorobą. Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą.

Był doskonałym funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu. Zawsze uśmiechnięty, przyjazny, pomocny i otwarty dla ludzi. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi funkcjonariuszami.

Do Policji wstąpił w 1999 roku i przez całą swoją karierę zawodową związany był z Komendą Powiatową Policji w Świeciu. W latach 2020 - 2026 pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Nowem. W swojej ponad 26-letniej karierze policyjnej zawsze wykazywał się otwartością, wiedzą i profesjonalizmem.

Są takie pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi… To z pewnością jedno z nich.



Cześć Jego pamięci!



