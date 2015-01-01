Policjanci ruchu drogowego ze Świecia wręczali kierowcom zimowe prezenty Powrót Drukuj Przygotowanie pojazdu do warunków zimowych to podstawa bezpieczeństwa. Jednym z jego aspektów jest przejrzystość szyb i dobra widoczność podczas jazdy. Aby zadbać o bezpieczeństwo policjanci ruchu drogowego z komendy w Świeciu przeprowadzili akcję „Przejrzysta szyba, bezpieczna droga”.

W okresie jesienno - zimowym pojawiają się mrozy, opady śniegu czy też marznącego deszczu. To czynniki, które mogą mieć ujemny wpływ nie tylko na wygląd auta, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kierowcy często spotykają się z problemem oblodzonych szyb w swoich pojazdach, a podczas jazdy w trudnych warunkach pogodowych widoczność na drodze jest kluczowa dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niedokładne odśnieżanie szyb i lusterek znacząco obniża widoczność podczas jazdy. Dlatego nie wystarczy wyskrobać sobie okienka na oczy. Śnieg i zamarznięty lód należy usunąć z całej powierzchni szyby.



Mając na uwadze powyższe, policjanci ruchu drogowego z komendy w Świeciu zorganizowali akcję „Przejrzysta szyba, bezpieczna droga”. W ramach tego wydarzenia rozmawiali z kierowcami i przypominali jak ważne jest to, aby dbać o prawidłową widoczność w trakcie kierowania pojazdami. Podczas kontroli kierowcy otrzymywali od nich skrobaczki i garść praktycznych wskazówek jak prawidłowo przygotowywać pojazd do jazdy w warunkach zimowych.