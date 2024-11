Od kontroli drogowej do rewizji mieszkania. Policjanci zabezpieczyli blisko 6 kg narkotyków Powrót Drukuj Policjanci wydziału prewencji z komendy w Świeciu skontrolowali kierowcę bmw. 30-latek, wsiadając za kierownicę, nie zastosował się do sądowego zakazu. To jednak nie wszystko. Jak się okazało, był pod wpływem narkotyków, a w aucie miał marihuanę. W mieszkaniu podejrzewanego mundurowi znaleźli kolejne narkotyki. W sumie zabezpieczyli blisko 6 kilogramów 3-CMC. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę (27.11.24r.) w Laskowicach (pow. świecki) policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z komendy w Świeciu zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki BMW. Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec powiatu świeckiego. Jak ustalili mundurowi, nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę auta, ponieważ ciąży na mim sądowy zakaz kierowania pojazdami.



Mężczyzna zachowywał się nienaturalnie. Był nerwowy i miał zaczerwienione oczy. Badanie trzeźwości nie wykazało zawartości alkoholu jego w organizmie, jednak narkotester dowiódł, że znajduje się pod wpływem narkotyków. Pobrana mu została krew do dalszych badań. Policjanci podejrzewali również, że może mieć „coś do ukrycia”, dlatego sprawdzili wnętrze pojazdu i jego odzież. Poszukiwali zakazanych substancji. Nie mylili się. W pojeździe należącym do 30-latka funkcjonariusze znaleźli zawiniątko z marihuaną. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.



Policjanci przystąpili do wykonywania dalszych czynności procesowych. Przeszukując mieszkanie podejrzewanego znaleźli kolejne narkotyki. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ich blisko 6 kilogramów. Wstępne badania potwierdziły, że jest to 3-CMC.

Wczoraj (29.11.24) zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił postawić sprawcy zarzuty. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, kierowanie pojazdem pod wpływem działania narkotyków oraz wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek policjantów i prokuratury Sąd Rejonowy w Świeciu tymczasowo aresztował 30-latka na najbliższe 3 miesiące.