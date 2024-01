Nie bądźmy obojętni na osoby zagrożone wychłodzeniem Powrót Drukuj Policjanci ze Świecia każdego dnia sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Docierają do ludzi, którzy korzystając z prowizorycznych miejsc noclegowych, wystawieni są nierzadko na zabójcze działanie niskich temperatur. Zastane tam osoby mundurowi informują, gdzie można uzyskać pomoc.

Jak co roku, w chwili gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są narażone szczególnie osoby dotknięte kryzysem bezdomności, osoby starsze czy nietrzeźwe przebywające na dworze bądź w budynkach opuszczonych i nieogrzewanych.

Szczególnie noce przynoszą znaczne spadki temperatury, dlatego policjanci z powiatu świeckiego prowadzą kontrole miejsc, w których niektórzy mogą szukać schronienia. Napotkane w nich osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca, w którym można się ogrzać. Tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie w tak niskich temperaturach.

Zwracamy się z apelem aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numer telefon 112. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!