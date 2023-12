Siła, determinacja, wytrwałość - policjant ze Świecia trzeci na mecie Maratonu Komandosa Powrót Drukuj St. asp. Dawid Janus z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu uczestniczył w zorganizowanym w Lublińcu Maratonie Komandosa. Policjant w umundurowaniu ćwiczebnym, ciężkich butach oraz z plecakiem o wadze 10 kilogramów, przebiegł morderczy dystans 42 kilometrów. Naszemu koledze gratulujemy sukcesu, ponieważ w klasyfikacji funkcjonariuszy Policji zajął trzecie miejsce.

To była jubileuszowa - XX edycja Maratonu Komandosa zorganizowana przez Wojskowy Klub Biegacza „Meta" Lubliniec. Patronat nad imprezą objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jedna z trudniejszych imprez biegowych w Polsce, która gromadzi zapaleńców całego z kraju. W pierwszej kolejności adresowana jest do przedstawicieli służb mundurowych - Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa czy Straży Pożarnej.

Trasa biegu składała się pętli, prowadzącej leśnymi ścieżkami, którą biegacze pokonywali dwa razy. To potężne wyzwanie, ale równie potężna satysfakcja z pokonania dystansu i własnych słabości. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko doskonałą sprawnością fizyczną czy dobrą taktyką, ale i prawdziwym hartem ducha. Oprócz samego dystansu w postaci 42 kilometrów i 195 metrów, dodatkową trudnością był fakt, iż należało go pokonać z plecakiem o ciężarze co najmniej 10 kilogramów, w pełnym umundurowaniu i wysokich butach taktycznych. Zadania nie ułatwiała też późno-jesienna aura. Było zimno i padał śnieg.

W zawodach wystartowało łącznie kilkaset biegaczy. Wśród nich znalazł się także reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Starszy aspirant Dawid Janus, aby zmierzyć się z trudami maratonu, każdego dnia dba on o swoją tężyznę fizyczną. Jego odporność, siła i umiejętność radzenia sobie w chwilach słabości to cechy, które są bardzo przydatne w codziennej służbie. Osiągnął linię mety o czasie 4:35, zajmując 55 miejsce w klasyfikacji generalnej i jednocześnie 3 miejsce w kategorii funkcjonariuszy Policji.

Morderczy wysiłek przy niesprzyjającej aurze pogodowej dodatkowo wpłynął na wysokie uznanie wyczynu naszego policjanta, któremu dziękujemy za godne reprezentowanie naszej formacji i serdecznie gratulujemy odwagi i sukcesu!