Policyjna akcja na „ekspresówce"

Za nami drugi tydzień roku szkolnego. Mundurowi ze Świecia kontynuują akcję „Bezpieczna droga do szkoły” i odwiedzają znajdujące się w całym powiecie placówki oświatowe. Uświadamiają najmłodszych, w jaki sposób bezpiecznie chodzić do szkoły i z niej wracać. Tym razem niebiescy przyjaciele zawitali do Szkoły Podstawowej nr 3 w Świeciu.