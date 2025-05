Policjant czujny nawet w dniu wolnym od służby Data publikacji 17.05.2025 Powrót Drukuj Praca w Policji to przede wszystkim służba, dlatego nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru czy dniem wolnym. Według tej zasady zachował się policjant ruchu drogowego z komendy w Świeciu, który zwrócił uwagę na auto z podrobioną tablicą rejestracyjną i powiadomił partol znajdujący się w pobliżu. Jak się okazało to nie było jedyne przewinienie kierowcy.

Policjant ruchu drogowego z komendy w Świeciu, w dniu wolnym od służby, przejeżdżał ulicami Nowego, kiedy zwrócił uwagę na samochód m-ki BMW, a konkretnie na jego tablice rejestracyjne. W ocenie policjanta były ona podrobione. Nie posiadały odpowiednich dla kraju pochodzenia oznaczeń oraz nalepek. Funkcjonariusz, o swoich spostrzeżeniach powiadomił mundurowych z pobliskiego komisariatu policji, którzy po chwili zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej.

To, czy 23-letni kierowca bmw z zagranicznymi rejestracjami poruszał się po drogach legalnie wyjaśni prowadzone postępowanie. Mundurowi jako dowód w sprawie zabezpieczyli podrobione tablice i dowód rejestracyjny, w który widniała adnotacja o jego wycofaniu z ruchu.

To nie było jedyne przewinienie 23-latka. Podczas sprawdzania mieszkańca powiatu świeckiego w policyjnym systemie okazało się, że nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę. Wobec kierowcy wydana została decyzja o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz mężczyznę czekają konsekwencje prawne popełnienia przestępstwa drogowego, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że używanie jako autentycznej podrobionej tablicy rejestracyjnej jest przestępstwem! Zgodnie z artykułem 306c § 2 kodeksu karnego grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.