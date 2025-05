Jechał do pracy, a trafił do więzienia Data publikacji 03.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zatrzymali kolejnego już w tym roku poszukiwanego mężczyznę. Tym razem do zakładu karnego trafił 23-latek z powiatu świeckiego, który był poszukiwany na podstawie listu gończego. W zakładzie karnym spędzi najbliższych kilka miesięcy.

Policjanci wydziału kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniami osób ukrywających się przed organami ścigania, codziennie udowadniają, że żaden przestępca nie może czuć się bezkarny. „Poszukiwacze” z komendy w Świeciu zatrzymali 23-latka, który od ubiegłego roku poszukiwany był listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Świeciu za przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu.

Mężczyzna wiedząc, że zgodnie z sądowym wyrokiem na kilka miesięcy ma trafić za więzienne mury, od pewnego czasu ukrywał się przed Policją. W dodatku nie posiada stałego adresu zameldowania, zmieniając miejsca pobytu. Ale wszystko do czasu. W wyniku intensywnych działań policjanci ustalili, że poszukiwany może przemieszczać się określonym pojazdem do pracy. Okazało się, że był to dobry trop. Mężczyzna został zatrzymany przez świeckich kryminalnych na terenie gminy Dobrcz, w powiecie bydgoskim, po czym trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie siedem miesięcy zasądzonej kary.